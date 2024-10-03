الطائف تستضيف مؤتمر الجينات الوراثية نهاية أكتوبر الجاري

تستضيف مدينة الطائف المؤتمر الدولي "العصر الحديث للجينات الوراثية" خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2024.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والاكتشافات في مجال تحليل الجينات الوراثية، ويأتي بتنظيم مشترك من قبل الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، وجامعة الملك سعود، ووزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية.
وسيتضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل متنوعة، مستهدفة المتخصصين في علم الوراثة، والاستشارات الوراثية، والمعلوماتية الحيوية، وطلاب الطب.
ويُعد المؤتمر فرصة فريدة للتواصل والتعلم من خبراء عالميين ومحليين في هذا المجال.
كما سيشمل المؤتمر مسابقة لأفضل ملصق علمي، مع جوائز تُمنح لأفضل ثلاثة عروض.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في المجالات الطبية والعلمية.