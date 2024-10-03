الطائف تستضيف مؤتمر الجينات الوراثية نهاية أكتوبر الجاري

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والاكتشافات في مجال تحليل الجينات الوراثية، ويأتي بتنظيم مشترك من قبل الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، وجامعة الملك سعود، ووزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية.