مجلس شؤون الأسرة يُطلق الحملة التوعوية "كبيرنا عزيز"

وبهذه المناسبة أعلن المجلس عن إطلاق منصة إلكترونية تحت مسمى "كبيرنا عزيز"، لتكون مرجعًا دائمًا يمكن الاعتماد عليه والاستفادة منه، بالإضافة إلى إتاحة خاصية التواصل المباشرة مع الجمهور عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل على مدار 24 ساعة، ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط