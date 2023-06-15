مجلس شؤون الأسرة يُطلق الحملة التوعوية "كبيرنا عزيز"

أطلق مجلسُ شؤون الأسرة، الخميس، حملةً توعوية بعنوان "كبيرنا عزيز"، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بعدم إساءة معاملة كبار السن.
تهدف الحملة إلى نشر الوعي بشأن قيم احترام كبار السن في المجتمع، وتحسين النظرة الإيجابية تجاه المرحلة العمرية التي يمرون بها، وتزويد الأسرة ومقدّمي الرعاية وكبير السن بسُبل بناء نمط حياة نشِط وإيجابي.
ويغطي نطاق الحملة مختلف وسائل الإعلام التقليدي والرقمي، متضمّنًا نشر مسلسل كرتوني يخاطب الأجيال القادمة، بكيفية التعامل الأمثل مع كبير السن.
إلى جانب فيلم توعوي ومحتوى تثقيفي وتوعوي وتفاعلي متنوع على مدار الأسبوعين المقبلين، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وبهذه المناسبة أعلن المجلس عن إطلاق منصة إلكترونية تحت مسمى "كبيرنا عزيز"، لتكون مرجعًا دائمًا يمكن الاعتماد عليه والاستفادة منه، بالإضافة إلى إتاحة خاصية التواصل المباشرة مع الجمهور عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل على مدار 24 ساعة، ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط
وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل: إن حملة "كبيرنا عزيز" تُعدّ ثاني حملات الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي يطلقها المجلس، بهدف تمكين كل أفراد الأسرة وتعزيز أدوارهم في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية السعودية 2030.
كما بيّنت أن هذه الحملة تأتي تقديرًا لمكانة كبار السن ودورهم الريادي في نهضة بلادنا الغالية.
يذكر أنه جرى تعميم حقيبة تدريبية تحت عنوان "تعزيز واحترام إيجابية كبار السن" على عددٍ من مناطق المملكة، يقدمها خبراء ومتخصّصون في شؤون كبار السن للأسر ومقدمي الرعاية، بهدف المساهمة في تعميق العلاقات الاجتماعية لكبير السن، ودعم دوره الحيوي في المجتمع.