"ابن غشيان": خدمات مميزة ساهمت بشكل كبير في التيسير على الحجاج ونجاح تفويجهم وقضاء مناسكهم

هنأ الأمين العام لجمعية البر بالرياض، الدكتور ثامر بن غشيان، القيادة الكريمة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هــ، مثمنًا ما توفره السعودية من إمكانات وخدمات وتسهيلات كبيرة لأجل إدارة وتيسير موسم الحج، وخدمة الحجاج، وتوفير الخدمات كافة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وأشاد "الغشيان" بالمشاريع الجبارة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي كان لها الأثر الكبير في سهولة وتيسير الحج، وسلامة ضيوف الرحمن، وبما يشهده الحرمان الشريفان من خدمات نوعية ومميزة تقنيًّا، ومن الكوادر البشرية، التي ساهمت بشكل كبير في التيسير على الحجاج ونجاح تفويجهم، وقضاء مناسكهم حسب الخطط المرسومة بسهولة ويسر؛ ما رفع نسبة الرضا لدى زوار بيت الله الحرام، الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة، وحرص السعودية على توفير كل السبل لأداء النسك في المشاعر المقدسة.
وثمّن الأمين العام الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- لإدارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وحسن الضيافة والوفادة التي يحظى بها حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين.
وختم "ابن غشيان" حديثه بدعاء الله -عز وجل- أن يحفظ السعودية قيادة وشعبًا، وأن ينعم عليها بكل خير وازدهار، ومزيد من التقدم والأمن والأمان.