"ابن غشيان": خدمات مميزة ساهمت بشكل كبير في التيسير على الحجاج ونجاح تفويجهم وقضاء مناسكهم

وأشاد "الغشيان" بالمشاريع الجبارة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي كان لها الأثر الكبير في سهولة وتيسير الحج، وسلامة ضيوف الرحمن، وبما يشهده الحرمان الشريفان من خدمات نوعية ومميزة تقنيًّا، ومن الكوادر البشرية، التي ساهمت بشكل كبير في التيسير على الحجاج ونجاح تفويجهم، وقضاء مناسكهم حسب الخطط المرسومة بسهولة ويسر؛ ما رفع نسبة الرضا لدى زوار بيت الله الحرام، الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة، وحرص السعودية على توفير كل السبل لأداء النسك في المشاعر المقدسة.