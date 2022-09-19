بمشاركة ١٥ ألف طالب وطالبة.. "تعليم الزلفي" تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ92

وتابع: "تم توجيه جميع المدارس والأقسام والإدارات بالمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، وتوثيق جميع الفعاليات وإبرازها عبر المنصات الإعلامية، داعيًا الله أن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها".