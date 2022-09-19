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بمشاركة ١٥ ألف طالب وطالبة.. "تعليم الزلفي" تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ92

أسبوع دراسي كامل.. وتوجيه جميع المدارس والأقسام والإدارات للمشاركة بالفعاليات
بمشاركة ١٥ ألف طالب وطالبة.. "تعليم الزلفي" تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ92
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

تستعد إدارة تعليم الزلفي للاحتفاء باليوم الوطني 92؛ إذ سيشارك أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 27/ 2/ 1444هـ ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وقال مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي: إن فعاليات اليوم الوطني في المدارس ستنطلق على مدى أسبوع كامل تبدأ يوم الأحد القادم 29/ 2/ 1444هـ.

وأضاف "الطريقي": الكل يؤمن بأهمية تفعيل برامج وفعاليات وأنشطة اليوم الوطني، بما يتناسب مع مكانة هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وتابع: "تم توجيه جميع المدارس والأقسام والإدارات بالمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، وتوثيق جميع الفعاليات وإبرازها عبر المنصات الإعلامية، داعيًا الله أن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها".

اليوم الوطني
إدارة تعليم الزلفي

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