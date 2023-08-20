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"تآلف" تحتفي بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني" بـ"عنيزة ملهمة"
بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين والمتطوعين
نظمت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بعنيزة، ركنًا توعويًا، بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، والذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، وذلك في جادة النخيل، بمحافظة الإنسانية.
وأطلقت الجمعية، عنوان "عنيزة ملهمة" للاحتفاء بأصحاب العمل الإنساني في مختلف المجالات، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين والمتطوعين.
وقالت مديرة قسم التطوع بالجمعية غدير الخراز: "إن تفعيل اليوم العالمي للعمل الإنساني بعنيزة يأتي انطلاقًا مما تتمتع به هذه المحافظة من تفاعل واسع في هذا المجال، إضافة إلى نشاطها الاجتماعي الذي يعود بالنفع على المجتمع وذلك في مجالات عدة".
وأضافت: كما يبرز أهمية تعزيز العمل التطوعي الإنساني والاحتفاء بأصحاب البذل والعطاء تقديرًا لجهودهم وأعمالهم.