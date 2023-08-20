"تآلف" تحتفي بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني" بـ"عنيزة ملهمة"

وقالت مديرة قسم التطوع بالجمعية غدير الخراز: "إن تفعيل اليوم العالمي للعمل الإنساني بعنيزة يأتي انطلاقًا مما تتمتع به هذه المحافظة من تفاعل واسع في هذا المجال، إضافة إلى نشاطها الاجتماعي الذي يعود بالنفع على المجتمع وذلك في مجالات عدة".