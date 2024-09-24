جدة.. إطلاق "كوادر تراحم" لتأهيل 40 مستفيدًا لسوق العمل

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، برنامج "كوادر تراحم" التدريبي.
يهدف البرنامج إلى تمكين 40 مستفيدًا من المهارات المطلوبة في سوق العمل، ضمن جهود اللجنة المستمرة لتعزيز التمكين الوظيفي للمستفيدين.
وقالت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة: إن تنظيم البرنامج حقق أهدافه بالتعاون مع معهد "إرياد" للتدريب.
ولفتت إلى أنه يشمل ثلاث مراحل رئيسة: الأولى هي مرحلة المقابلات الشخصية، تليها المرحلة الثانية المتمثلة في التدريب المكثف، ثم المرحلة الثالثة وهي التوظيف.
ويمتد البرنامج لمدة عشرة أيام، ويهدف إلى تأهيل المشاركين للحصول على وظائف مناسبة؛ ما يعزز من فرصهم في سوق العمل.
كما تهتم "تراحم جدة" بتقديم برامج متكاملة تتضمن جوانب من التمكين النفسي والمعرفي؛ ما يسهم في تعزيز ثقة المستفيدين بأنفسهم وتطوير قدراتهم.
وتسعى اللجنة إلى توسيع نطاق برامجها التدريبية في المستقبل، لتشمل عددًا أكبر من المستفيدين، في إطار دعمها لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز دورهم بالمجتمع.