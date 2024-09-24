جدة.. إطلاق "كوادر تراحم" لتأهيل 40 مستفيدًا لسوق العمل

وتسعى اللجنة إلى توسيع نطاق برامجها التدريبية في المستقبل، لتشمل عددًا أكبر من المستفيدين، في إطار دعمها لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز دورهم بالمجتمع.