جامعة طيبة.. خطوات كبيرة لتطوير وتحسين أنظمتها تحقيقًا لتوجهاتها الاستراتيجية

وشملت الأنظمة التي تم تدشينها نظام تقييم الأداء الوظيفي ونظام الترقيات للموظفين، ونظام دربني نظام التدريب والتطوير الخاص بالتطوير الجامعي، ونظامًا علميًا لأتمتة عمليات الترقيات الخاص بأعضاء هيئة التدريس، ونظامًا باحثًا لتمكين عضو هيئة التدريس الباحث في الجامعة من التقديم على المشروعات في المبادرات البحثية ونظام المؤتمرات العلمية الخاص بإنشاء صفحات المؤتمرات العلمية واستقبال طلبات التسجيل والمشاركة بالمؤتمر العلمي القائم، بالإضافة إلى تقديم طلبات إنشاء مؤتمر علمي جديد، ونظام أرشفة بيانات الطلاب، ونظام قرار ونظام اليوني تايم وهو نظام تقني مفتوح المصدر، لجدولة (عمل جداول زمنية) لجميع المحاضرات والمقررات الدراسية والاختبار للأقسام الأكاديمية المختلفة في الجامعة وبرامجها التعليمية، حيث يسمح النظام من القيام بإدارة شاملة لجميع عمليات التغييرات عليها، ويحسب المسافة بين الكليات، ويحول دون وقوع أي تعارضات زمنية لمحاضرات ومقررات واختبارات الطلاب.