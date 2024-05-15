"بيئة مكة" تتبنى استراتيجية موحدة لتوفير الخدمات الإلكترونية بشكل متكامل لتحقيق رضا المستفيدين

وقال: إن الزائر لفرع الوزارة يستطيع عبر الباركود الاستفادة من تلك الخدمات والتي منها مركز الاتصال الموحد 939، ريف، ميعاد، التراخيص البيئية، التراخيص الزراعية، تراخيص المناحل، العمالة الزراعية، مركز وقاء، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، منصة نما، مرشدك الزراعي، ترقيم الماشية، ودعم المواشي، وأذن استيراد المواشي، وخدمة بلغ، وخدمة صوت المواطن وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكن المواطنين من إرسال أي استفسار أو بلاغ أو شكوى إلى جميع منسوبي الوزارة.