اليوم.. "الشؤون الإسلامية" تقدم سلسلة من الكلمات الدعوية بمساجد نجران

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلًا في مركز الدعوة والإرشاد سلسلة من الكلمات الدعوية اليوم الخميس بعد صلاة العشاء.
وسيلقي الشيخ عادل شيخ كلمة عن شرح حديث "كنا في جاهلية وشر" في جامع ابن حران، وكذلك كلمة عن "مخالفات في الرقية الشرعية" يقدمها الشيخ حسن عجميان في جامع الدعوة، فيما سيقدم الشيخ حسن مرعي محاضرة عن "أخطاء المصلين" في مسجد أم حبيبة، بإلإضافة إلى كلمة عن "صور من ظلم المرأة" يلقيها الشيخ إبراهيم خزيمي في مسجد عقبة بن عامر.
وتشمل فعاليات الفرع كذلك محاضرتين عن "صفات دعاة السرورية" يقدمها الشيخ الحسين عداوي في مسجد المغيرة بن شعبة، وكذلك الشيخ خالد نمازي في مسجد معاذ بن جبل.
ونوه المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي بأن الفرع يهدف إلى تكثيف هذه البرامج الدعوية بين أفراد المجتمع؛ استشعارًا لدوره في توعية المجتمع بأمور دينهم من مصادرها الموثوقة، وتثقيفهم من الغزو الفكري والفِرَق الضالة وتحذيرهم من البدع.