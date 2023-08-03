اليوم.. "الشؤون الإسلامية" تقدم سلسلة من الكلمات الدعوية بمساجد نجران

وسيلقي الشيخ عادل شيخ كلمة عن شرح حديث "كنا في جاهلية وشر" في جامع ابن حران، وكذلك كلمة عن "مخالفات في الرقية الشرعية" يقدمها الشيخ حسن عجميان في جامع الدعوة، فيما سيقدم الشيخ حسن مرعي محاضرة عن "أخطاء المصلين" في مسجد أم حبيبة، بإلإضافة إلى كلمة عن "صور من ظلم المرأة" يلقيها الشيخ إبراهيم خزيمي في مسجد عقبة بن عامر.