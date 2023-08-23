"آل دغيس" يتفقّد إدارات وأقسام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة

واطلع على سير العمل واستعرض مع موظفي الإدارات والأقسام والشعب بفرع منطقة مكة المكرمة، المهامّ المسندة إليهم، وناقش احتياجاتهم، وكذلك البرامج التي تنفّذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربّي الماشية، والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقّين لها.