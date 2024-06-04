"العريفي" يُكرّم 19 منشأة صحية حققت اعتماد "سباهي" والموظفين المميزين بمبادرة "أثر"

كما كرّم الدكتور "العريفي" 10 من الموظفين المميزين في مبادرة "أثر" التي نفذتها إدارة تجربة المستفيد للربع الأول 2024م بالمنطقة؛ ‏حيث تختص هذه المبادرة بتقدير الموظفين المتميزين بأدائهم المهني وتعاملهم الحسن مع المرضى، والذين يتركون دائمًا أثرًا إيجابيًّا؛ حيث تمّ تكريم المرشحين في مسار تقدير مقدّمي الخدمة من قِبل المستفيدين؛ وهم: علوة يحيى عسيري "مركز صحي الهميلة"، وعبدالرحمن سعيد آل شيبان "مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب"، وحسن عوض الشهري "مركز صحي بارق"، وماجد محمد آل صالح "مركز صحي النميص"، وأفنان حسن الخيري "مركز صحي المصنعة"، وأيضًا تمّ تكريم المرشحين في برنامج قياس تجربة المريض لمسار تقدير زملاء العمل؛ وهم: عبير ناصر الشهراني "مستشفى إرادة والصحة النفسية"، وعبدالله عبده آل جليل "مستشفى محايل"، وخالد محمد آل مداوي "مركز طب الأسنان بخميس مشيط"، وظافر سعيد الشهراني "مستشفى المضة"، وسعيد فالح الشهراني "قطاع وادي بن هشبل".