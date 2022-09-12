بمناسبة اليوم الوطني 92.. كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تطلق حملة التبرع بالدم

دشنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة -ممثلة في وحدة السلامة والصحة المهنية- اليوم الاثنين الموافق 16/ 2/ 1444هـ حملة التبرع بالدم بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة، تحت شعار "قطرة وطن"، بالتعاون مع المركز الإقليمي للدم التابع للشؤون الصحية بمحافظة جدة.
وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة يومين عبر الحافلة المتنقلة والمجهزة طبيًّا لهذا الغرض، تهدف إلى التحفيز للتبرع بالدم ومشاركة الوطن في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر.