بمناسبة اليوم الوطني 92.. كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تطلق حملة التبرع بالدم

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة يومين عبر الحافلة المتنقلة والمجهزة طبيًّا لهذا الغرض، تهدف إلى التحفيز للتبرع بالدم ومشاركة الوطن في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر.