أمير تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمجلس المنطقة

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مقر الإمارة، الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمجلس المنطقة للعام المالي 1444/1445هـ.
وفي مستهل الجلسة، بارك رئيس مجلس المنطقة الأمير "فهد" النجاح المميز الذي تحقق لموسم حج هذا العام، مُشيدًا بالجهود المبذولة من منسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ونوّه المجلس إلى ما صدر من أوامر سامية مؤخرًا لمواجهة ما يمر به العالم اقتصاديًا؛ لتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله- من أجل تحقيق الحياة الكريمة والرفاهية للمواطن.
وتطرق إلى ما أُعلن عنه مؤخرًا من مشروعات اقتصادية كبيرة ومنها الكشف عن تصاميم مدينة ذا لاين، والذي يجسد النظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد -حفظه الله- وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأشار إلى الدور الرئيسي للمجلس في متابعة وتفقّد أحوال المواطنين والأسر أولاً بما يكفل العيش الكريم والطمأنينة للجميع.
عقب ذلك استعرض المجلس ما تم رفعه للجهات المختصة من تقارير تضمنت مجموعة من الملاحظات جرى رصدها من إمارة المنطقة والجهات الأخرى؛ وتُعنى بالمظهر العام والنظافة العامة في الأحياء والحدائق العامة وشبكات السيول وتصريف مياه الأمطار والتخطيط العمراني ومنع التعدّيات والأنسنة ومعالجة التلوث البصري؛ حيث دعا المجلس إلى معالجات فورية لتلك الملاحظات.
واطلع المجلس على عرض لأولويات التنمية العمرانية لمختلف الخدمات والمرافق بمدينة تبوك وتحديد أولويات تقديم الخدمات واستكمالها وفقًا للخطط التصحيحية، ولِما تُحدّده المعايير اللازمة في الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية.
كما اطلع على برنامج "نسق" التابع لأمانة المنطقة "برنامج إصدار تراخيص الحفريات"، وهو عبارة عن منصّة يتم من خلالها إدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة لترخيص الحفريات.
ووافق المجلس على المقترح المرفوع له من لجنة التنمية الاقتصادية المتضمن إنشاء موقع استثماري لجميع الوكالات التجارية بالمنطقة، وعلى إنشاء منصّة رقميّة موحّدة تضم جميع الفرص الاستثمارية بالمنطقة.
ووجّه بإعداد إحصائية حديثة لأعداد الشركات في المنطقة للمساهمة في رفع مستوى الميز التنافسية للمنطقة.
وناقش المجلس محاضر لجان المجلس المتضمنة تطوير واستحداث عدد من المرافق الصحية، ومناقشة مبادرة البرنامج الوطني لتطوير ودعم صغار مربّي الماشية ووجّه حيالها باللازم.
وفي نهاية الجلسة تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ واتخذ حيالها عددًا من التوصيات.