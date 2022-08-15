أمير تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمجلس المنطقة

عقب ذلك استعرض المجلس ما تم رفعه للجهات المختصة من تقارير تضمنت مجموعة من الملاحظات جرى رصدها من إمارة المنطقة والجهات الأخرى؛ وتُعنى بالمظهر العام والنظافة العامة في الأحياء والحدائق العامة وشبكات السيول وتصريف مياه الأمطار والتخطيط العمراني ومنع التعدّيات والأنسنة ومعالجة التلوث البصري؛ حيث دعا المجلس إلى معالجات فورية لتلك الملاحظات.