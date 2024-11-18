تكريم "الغامدي" لدوره في إعادة اعتماد الطائف "مدينة صحية"

كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، اليوم الاثنين، في ديوان المحافظة، المدير العام لتعليم المحافظة الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي.
جاء ذلك نظير مشاركة الإدارة العامة للتعليم، في إنجاح برنامج إعادة اعتماد "الطائف مدينة صحية" كأول مدينة سعودية يتم تجديد اعتمادها في منظمة الصحة العالمية.
وثمن المدير العام لتعليم الطائف، للمحافظ كل الجهود لدعم برامج وفعاليات التعليم المختلفة، مشيدًا بالتعاون المتكامل بين الإدارات الحكومية.
وقال: إن الإدارة العامة للتعليم، تمد أيادي التعاون والتكامل لكل ما يخدم المحافظة في شتى المجالات.