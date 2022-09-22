"القعيّد" يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ92

وأشار الدكتور القعيّد في ختام حديثه إلى أن "هذه الذكرى الغالية تجعلنا نعمل جميعاً على تعزيز النجاحات، ناظرين بعينٍ ثاقبة إلى المستقبل، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالرخاء والعيش الكريم، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والنماء لهذا الوطن الغالي".