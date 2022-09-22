"القعيّد" يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ92

رفع المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله، وإلى كافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال في كلمة له: "نستذكر في هذه المناسبة تاريخاً انطلق من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- الذي ثبّت العقيدة السليمة، وأحكم دعائم الوحدة الوطنية والتلاحم، لننعم اليوم بنهضة تنموية وحضارية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، مما أكسبها منزلة رفيعة في المؤشرات العالمية بسواعد وطنية فتية".
وأضاف: "ما تعيشه المملكة اليوم من تطور وازدهار وحراك مذهل في جميع المجالات والخدمات ما هو إلا انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وبذل وعطاء ودعم لا محدود، وأن ما تحظى به البنية التحتية للجودة من دعم ومتابعة مستمرة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين يؤكد أهميتها لكونها مرتكزاً مهماً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز الريادة الاقتصادية للمملكة إقليمياً ودولياً".
وأشار الدكتور القعيّد في ختام حديثه إلى أن "هذه الذكرى الغالية تجعلنا نعمل جميعاً على تعزيز النجاحات، ناظرين بعينٍ ثاقبة إلى المستقبل، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالرخاء والعيش الكريم، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والنماء لهذا الوطن الغالي".