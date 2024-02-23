محافظ المجمعة يرعى فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس ويشارك بالعرضة السعودية

رعى محافظ المجمعة المكلف خالد بن محمد البابطين ، فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس والمقامة في حديقة المقصورة .
وفي التفاصيل، كان في استقبال المحافظ لدى وصوله مقر الاحتفالات، رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس طارق بن سالم الربيعي وعدد من المديرين بالدوائر الحكومية والقيادات والأمنية.
وشارك محافظ المجمعة في العرضة السعودية التي تغنت كلماتها بالوطن والولاء لقادته تحت راية التوحيد.
وأكد البابطين أن يوم التأسيس ذكـرى وطنية وفخر للمملكة يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون.