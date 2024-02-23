محافظ المجمعة يرعى فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس ويشارك بالعرضة السعودية

وفي التفاصيل، كان في استقبال المحافظ لدى وصوله مقر الاحتفالات، رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس طارق بن سالم الربيعي وعدد من المديرين بالدوائر الحكومية والقيادات والأمنية.