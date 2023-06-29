"تنمية شقراء" تستعد لاحتفالات العيد بأوبريت وألعاب شعبية وركن للأطفال

ويشتمل الاحتفال على برنامج الاحتفال بالعيد على عددٍ من الفعاليّات الوطنية أهمها: أوبريت وطني، وركن الطفل، وألعاب شعبية، وأركان الطعام، ودكاكين شعبية، عربات الفود ترك ومسابقات وجوائز، إضافة إلى الديوانية التراثية، كما تتضمن الفعاليّات زيارات لمتحف شقراء، ومكتبة الجهيمان الواقعين في سوق حليوة التراثي.