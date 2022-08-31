وفدٌ من جمعية "أواصر" يزور "عناية" ويشيد بدورها في نشر المعرفة

زار وفدٌ من الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم يرافقه وفد مكوّن من الأمين المساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد بن صالح الحربي، والأمين المساعد للشؤون الاجتماعية إبراهيم بن عبدالله الشريف، ومستشار مجلس الإدارة عبدان بن أحمد العبدان، ومدير إدارة الأسر سليمان بن عبدالله البطاح، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالسلام بن خالد الدباس، وكان في استقبالهم الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، ونائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة ومديرو الإدارات بالجمعية.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن الخيري وسبل تطوير العلاقات بين الطرفين، وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج "تواصل" الذي تنظمه جمعية عناية للشخصيات والجهات المختلفة بهدف تبادل الخبرات والأهداف المشتركة.
فيما استعرضت جمعية عناية تجربتها في التميز المؤسسي ودورها في نشر المعرفة بما يُسهم في تمكين الجمعيات الأهلية، كما قدمت جمعية أواصر نبذة تعريفية عن رؤية الجمعية وأهدافها ودورها المتميز الذي تقوم به .
وقد أسفر اللقاء عن موافقة الطرفين على توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات مختلفة تخدم تحقيق إستراتيجية الشركاء ورؤيتهم وأهدافهم.