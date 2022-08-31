وفدٌ من جمعية "أواصر" يزور "عناية" ويشيد بدورها في نشر المعرفة

زار وفدٌ من الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم يرافقه وفد مكوّن من الأمين المساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد بن صالح الحربي، والأمين المساعد للشؤون الاجتماعية إبراهيم بن عبدالله الشريف، ومستشار مجلس الإدارة عبدان بن أحمد العبدان، ومدير إدارة الأسر سليمان بن عبدالله البطاح، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالسلام بن خالد الدباس، وكان في استقبالهم الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، ونائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة ومديرو الإدارات بالجمعية.