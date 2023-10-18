أمانة جدة تُنفذ 457 برنامجًا تطوعيًا خلال الربع الثالث من 2023م

نفذت أمانة محافظة جدة، 457 مبادرة وبرنامجًا تطوعيًا، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م، بمشاركة أكثر من 3500 متطوع في المجالات المتنوعة.
جاء ذلك بالشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية؛ بهدف تعزيز جودة الحياة لتحقيق مستهدفات حملة "المليون متطوع"، ضمن رؤية السعودية 2023م.
وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية م. هتان بن هاشم حمودة: إن الربع الثالث للعام 2023، شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، بدعم ومشاركة "غرفة جدة" والجامعات الحكومية والأهلية، وشركاء برنامج "لنبادر" بمحافظة جدة، وجمعية مراكز الأحياء بجدة، والجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من متطوعي أصدقاء أمانة جدة.
وأضاف "حمودة" أن ذلك بهدف تعزيز دور المجتمع في المشاركة بالأعمال التطوعية.
ولفت إلى أن المبادرات تضمنت تنفيذ: تنظيف شاطئ خليج سلمان، وتوزيع المياه على مرتادي المرافق العامة، والتبرع بالدم، وزيارة المرضى، وزراعة الحدائق، ومبادرة "نحلم ونحقق".
وأوضح أن ذلك بمشاركة مجموعة من أبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة في ميدان السارية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، بمشاركة 3504 متطوعين ومتطوعات بـ 9259 ساعة تطوعية.
وأشار "حمودة" إلى أن المبادرات أسهمت في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع التي ستُنشَر عبر منصة أصدقاء الأمانة للمشاركة الاجتماعية والتطوعية، مما يمكن الجميع من أفراد ومؤسسات من المشاركة بالأفكار؛ حيث سيجدون الدعم والتمكين لتتحول الفكرة إلى مبادرة محققة في مدينة جدة.