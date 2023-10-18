أمانة جدة تُنفذ 457 برنامجًا تطوعيًا خلال الربع الثالث من 2023م

وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية م. هتان بن هاشم حمودة: إن الربع الثالث للعام 2023، شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، بدعم ومشاركة "غرفة جدة" والجامعات الحكومية والأهلية، وشركاء برنامج "لنبادر" بمحافظة جدة، وجمعية مراكز الأحياء بجدة، والجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من متطوعي أصدقاء أمانة جدة.