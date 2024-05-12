أمير الرياض يُدشّن مشروع مركز المعارض التابع لغرفة المجمعة

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، السبت، مشروع مركز المعارض والمؤتمرات والتابع لغرفة المجمعة.
وبارك الأمير فيصل هذا المشروع، واعتبره خطوة نوعية سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على المحافظة باحتضان المؤتمرات العلمية الكبرى والمعارض والمؤتمرات.
وتبلغ مساحة المشروع 50 ألف متر، ويقع على طريق الأمير سلطان بن سلمان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 24 مليون ريال.
وقد تشرف رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة المهندس مشاري بن محمد الجربوع، باستلام درع تكريمي من أمير منطقة الرياض؛ نظير الدور الفاعل للغرفة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
من جانبه، قدّم المهندس "الجربوع" جزيل شكره ووافر امتنانه للأمير فيصل بن بندر، على تكريمه، منوهًا إلى دعمه الكبير للمحافظة عامة والغرفة خاصًة، بكل ما من شأنه خلق حراك اقتصادي والمساهمة في التنمية والتطوير.
وعدّ ذلك حافزًا مشجعًا لفريق العمل للمضي قدمًا نحو العطاء والتفاني في العمل وخدمة ديننا ومليكنا ووطننا.