أمير الرياض يُدشّن مشروع مركز المعارض التابع لغرفة المجمعة

من جانبه، قدّم المهندس "الجربوع" جزيل شكره ووافر امتنانه للأمير فيصل بن بندر، على تكريمه، منوهًا إلى دعمه الكبير للمحافظة عامة والغرفة خاصًة، بكل ما من شأنه خلق حراك اقتصادي والمساهمة في التنمية والتطوير.