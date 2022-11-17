مركز الأرصاد يُنظم لقاءً عن التوعية بأهمية التصدي للأزمات والكوارث

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم الخميس، أهمية دور المملكة في مجابهة التغيرات المناخية وموجات الجفاف.
جاء ذلك خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP27، والتي قُدمت فيه ورقة عمل لاقت إشادة واسعة من الحضور.
واستعرض "غلام" خلال اللقاء التعريفي الذي نظّمه المركز اليوم بعنوان "القدرة على الصمود"، وقدمه مدير الأزمات والكوارث محمد بن فؤاد البكري، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين، منهجية العمل في تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث والأزمات، ضمن برامج التثقيف والتواصل الداخلي والتي يسعى للوصول لأفضل الحلول والمبادرات التي يمكن توظيفها، للحد من المخاطر واستمرارية الأعمال.
فيما أكد مدير الأزمات والكوارث، خلال اللقاء ضرورة رفع الوعي بثقافة إدارة الأزمات والمخاطر، مضيفًا أن المركز نظم محاضرة عن الأزمات والكوارث، وإقامة مساحة حوارية عبر منصة التدوين المصغر "تويتر" بالإضافة إلى الرسائل التوعوية، ونشر الفيديوهات التعريفية عن المركز لاستشعاره بأهمية توعية المجتمع.
وقال: إن الهدف الرئيس هو التأكد من استعداد المركز وفروعه، والاستجابة للأزمات والطوارئ بتطوير القدرات والممكنات في مجال الطوارئ الأرصادية، لوصول المركز إلى مستوى عالٍ من النضج، في إدارة المخاطر.
ويسعى المركز الوطني عبر ذلك أن تكون أنشطة المخاطر والأزمات جزءًا من حوكمته وقيادته، وأساسًا في إدارته وتوجهاته وضبط أعماله على جميع المستويات التنظيمية، من خلال تطوير القدرات في مجال الطوارئ الأرصادية، وتطوير القدرات في النمذجة للتوقعات المناخية.
بالإضافة إلى توفير وسائل الاتصال المعتمدة من الأمانة العامة للمخاطر الوطنية.
ويعمل المركز على إنشاء مقر بديل لإدارة الأزمة، وتجهيز غرفة اتصال آمنة ومشفرة للعمل بشكل استباقي للحد من آثار المخاطر والوقاية منها.