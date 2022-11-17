مركز الأرصاد يُنظم لقاءً عن التوعية بأهمية التصدي للأزمات والكوارث

واستعرض "غلام" خلال اللقاء التعريفي الذي نظّمه المركز اليوم بعنوان "القدرة على الصمود"، وقدمه مدير الأزمات والكوارث محمد بن فؤاد البكري، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين، منهجية العمل في تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث والأزمات، ضمن برامج التثقيف والتواصل الداخلي والتي يسعى للوصول لأفضل الحلول والمبادرات التي يمكن توظيفها، للحد من المخاطر واستمرارية الأعمال.