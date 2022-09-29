"الشؤون الإسلامية" بنجران تختتم البرنامج الدعوي "عز وتمكين"

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران في منطقة نجران، البرنامج الدعوي "عز وتمكين"، الذي جاء متزامنًا مع أنشطة الوزارة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة، لإبراز جهود هذه الدولة المباركة في الحفاظ على التوحيد والعقيدة الصافية.
حيث ألقيت ندوة مساء اليوم بمحافظة شرورة تحت عنوان "جهود المملكة في نصر العقيدة وحقوق ولاة الأمر"، شارك فيها مدير عام فرع الوزارة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، وفضيلة مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ مشعل بن سالم الزيادي، وكانت الندوة برعاية وحضور محافظ شرورة الأستاذ موفق بن عبدالهادي العنزي، وحضور مدراء الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية، ومشايخ الشمل والوجهاء والدعاة والأئمة والخطباء بالمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج انطلق مساء يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر صفر الجاري، واستمرّ لمدة خمسة أيام، بمشاركة عدد من الدعاة الرسميين والمتعاونين في المنطقة، وذلك في عدد من الجوامع والمساجد في مدينة نجران والمحافظات التابعة لها، مبينًا أنه يهدف لتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، والتحذير من الأفكار والأحزاب المتطرفة والمنحرفة، وبيان المنهج الوسطي المعتدل.
وأشار "العصيمي" إلى أن الموضوعات تشمل الحديث عن جهود المملكة في نصرة العقيدة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، ومقومات حب الوطن، والأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي محاربة الأفكار الضالّة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومكانة المملكة العربية السعودية دينيًّا في العالم الإسلامي، وأهمية اجتماع الكلمة.
واختتم الدكتور عبدالرحمن العصيمي تصريحه مبينًا أن هذا البرنامج يأتي مواكبة لذكرى اليوم الوطني، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان، ووجوب شكرها والمحافظة عليها، وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة.