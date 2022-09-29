"الشؤون الإسلامية" بنجران تختتم البرنامج الدعوي "عز وتمكين"

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج انطلق مساء يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر صفر الجاري، واستمرّ لمدة خمسة أيام، بمشاركة عدد من الدعاة الرسميين والمتعاونين في المنطقة، وذلك في عدد من الجوامع والمساجد في مدينة نجران والمحافظات التابعة لها، مبينًا أنه يهدف لتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، والتحذير من الأفكار والأحزاب المتطرفة والمنحرفة، وبيان المنهج الوسطي المعتدل.