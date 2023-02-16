مدير تعليم القويعية: الاحتفال بيوم التأسيس يعزّز السلوك الوطني للطلاب

احتفت إدارة تعليم محافظة القويعية، الخميس، بذكرى "يوم التأسيس"، على شرف المحافظ سعد بن محمد بن معمر، الذي كان في استقباله مدير تعليم القويعية صالح بن عبد الله الزهراني، وعدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.