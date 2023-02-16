مدير تعليم القويعية: الاحتفال بيوم التأسيس يعزّز السلوك الوطني للطلاب

احتفت إدارة تعليم محافظة القويعية، الخميس، بذكرى "يوم التأسيس"، على شرف المحافظ سعد بن محمد بن معمر، الذي كان في استقباله مدير تعليم القويعية صالح بن عبد الله الزهراني، وعدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.
وبدأت فعاليات الاحتفاء بالنشيد الوطني، ثم شاهد المحافظ فعالية الكتاتيب وعرضًا تمثيليًّا لسيناريو شعري عن المناسبة من إعداد مشرف النشاط الثقافي بإدارة التعليم إبراهيم الجبرين، ثم قصيدة شعرية ألقاها مدير التخطيط والتطوير بالإدارة عبدالعزيز الجناحي.
وافتتح المحافظ ومدير التعليم المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس، والذي يحتوي على لوحات تحكي قصة التأسيس ومجسمات والأزياء السعودية من أعمال طلاب وطالبات مدارس تعليم القويعية، تعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز والحس الوطني العالي.
وقال مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني: إن مدارس تعليم القويعية نفذت فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس، استمرّت من الأحد ولمدة أسبوع اشتملت على عددٍ من الفعاليات؛ منها: تخصيص الدقائق الخمس الأولى للحديث عن تاريخ الدولة السعودية ولبس الملابس التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى، وقصص التأسيس وبطولات أئمة الدولة السعودية، وكذلك زيارات ورحلات ميدانية طلابية وورش الرسم والأشغال اليدوية ومعارض فنية.
وأكّد مدير التعليم أن ذكرى "يوم التأسيس" تجسّد قيمة رفيعة من الاهتمام بتاريخ المملكة، وحفظ تاريخها وثوابتها وأصالتها التاريخية، ومسيرتها الممتدّة لأكثر من 300 عام.
وأضاف أن الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" يأتي كأولوية لدى المؤسسات التعليمية؛ لتعزيز السلوك الوطني الإيجابي بين الطلاب والطالبات ليكونوا نماذج بنّاءة لمسيرة المملكة التنموية الطموحة في ظلّ قيادتها الرشيدة بما يتوافق مع الثوابت الوطنية.