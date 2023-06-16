جامعة بيشة ومنسوبو "تعليم عفيف" ينعون "العتيبي" مساعد مدير التعليم السابق

وتفصيلاً، كان العتيبي – رحمه الله - من منسوبي تعليم عفيف وكان آخر المناصب التي تقلدها مساعداً لمدير التعليم للشؤون المدرسية لسنوات عديدة، ثم مستشاراً في الإدارة، كما كان يعمل محاضراً متعاوناً في جامعة بيشة بقسم الجغرافيا في كلية الآداب حتى وفاته.