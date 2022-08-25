مدير "بيئة مكة" يكرم المشاركين في برنامج تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية

وقال "الخليف": المشروع التدريبي يهدف إلى رفع القدرة الاحترافية للمربين من الجنسين، وتغيير طرق التربية التقليدية إلى طرق وأنظمة حديثة في التربية، بالاضافة إلى تطوير المنتج عبر رفع الناتج الحيواني من اللحوم والألبان، ورفع دخل المربي من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، عبر حقيبة تدريبية تشمل مهارات عدة متعلقة بإدارة وتشغيل منتجات مشاريع تربية الماشية وإدارة خدماتها وتحسين عمليات التسويق والمبيعات بكامل تفاصيلها بالاستعانة بخبرات تدريبية عالية المستوى.