مدير "بيئة مكة" يكرم المشاركين في برنامج تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية

كرّم نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، اليوم، المشاركين في برنامج تقديم خدمات تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية بمكة المكرمة.
وقال "الخليف": المشروع التدريبي يهدف إلى رفع القدرة الاحترافية للمربين من الجنسين، وتغيير طرق التربية التقليدية إلى طرق وأنظمة حديثة في التربية، بالاضافة إلى تطوير المنتج عبر رفع الناتج الحيواني من اللحوم والألبان، ورفع دخل المربي من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، عبر حقيبة تدريبية تشمل مهارات عدة متعلقة بإدارة وتشغيل منتجات مشاريع تربية الماشية وإدارة خدماتها وتحسين عمليات التسويق والمبيعات بكامل تفاصيلها بالاستعانة بخبرات تدريبية عالية المستوى.
وأشاد بالإقبال والتفاعل من قبل المتدربين والتزامهم خلال فترة الدورة والتي تكللت بالنجاح، حسب تعبيره.
وأضاف: يقوم به فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة هو تنفيذ لتوجهات وخطط الوزارة لتأهيل الحرفيين والمواهب والفنيين فيما يخص كافة الأعمال المتعلقة بالزراعة وتربية المواشي، مما يساهم في استدامة الأمن الغذائي بالمملكة.
وأشار إلى أن العدد المستهدف للبرنامج بالمملكة يقدر بخمسة آلاف مربٍّ، منهم ألف مربية.