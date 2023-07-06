"المحارب": "إنسان" حققت أرقامًا قياسية في مستهدفات الحج والأضاحي والتطوع

رفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، محمد بن سعد المحارب، اليوم الخميس، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال تنظيم جمعية "إنسان"، لقاء المعايدة السنوي بحضور مدير عام الجمعية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الإدارة العامة.
وهنأ "المحارب"، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان عبدالعزيز، وموظفي الجمعية بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله، للجميع القبول والتوفيق والسداد.
وقال: "إن لقاء المعايدة السنوي يأتي ضمن برامج التواصل الداخلي بالجمعية، والذي يهدف إلى تنمية الروابط الأخوية وتمتين العلاقات الحسنة بين الموظفين وتأصيل قيم التواد والمحبة بينهم، بما ينعكس على الأداء الوظيفي لخدمة المستفيدين؛ حيث تحتفي الإدارة العامة وفروع "إنسان" من كل عام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتبادلون التهاني والتبريكات، متهيئين لمزيد من العطاء والنشاط لما فيه خدمة المستفيدين".
وأضاف "المحارب"، أن "إنسان" حققت رغبة 122 من أبناء وأسر الجمعية، لتأدية فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وتسخير كل الممكنات لهم لأداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة.
إضافة إلى مشاركة أكثر من 30 كشافًا من أبناء "إنسان" في الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وسجلت الجمعية 11 فرصة تطوعية قدرت بـ 1800 ساعة؛ حيث ساهمت كشافة "إنسان"، بمساندة الجهات الرسمية مع الوحدات الكشفية المخصصة لإرشاد الحجاج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
كما شاركت الجمعية في المبادرة الوطنية لأيتام المملكة التي أطلقتها جمعية "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار "عطاء وإثراء"، لصناعة مبادرات تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن.
وتابع "المحارب" قائلاً: "حققت الجمعية مستهدفات الأضاحي لهذا العام؛ حيث تم توزيع 1250 أضحية على أسر الجمعية، بإجمالي 2.375.000 ريال، شاملة الذبح والتوزيع والقيمة المضافة، إضافة إلى تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي بالجمعية، تماشيًا مع عشر ذي الحجة".
كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الموظفين والموظفات؛ لما تحقق من مستهدفات خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.