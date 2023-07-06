"المحارب": "إنسان" حققت أرقامًا قياسية في مستهدفات الحج والأضاحي والتطوع

وقال: "إن لقاء المعايدة السنوي يأتي ضمن برامج التواصل الداخلي بالجمعية، والذي يهدف إلى تنمية الروابط الأخوية وتمتين العلاقات الحسنة بين الموظفين وتأصيل قيم التواد والمحبة بينهم، بما ينعكس على الأداء الوظيفي لخدمة المستفيدين؛ حيث تحتفي الإدارة العامة وفروع "إنسان" من كل عام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتبادلون التهاني والتبريكات، متهيئين لمزيد من العطاء والنشاط لما فيه خدمة المستفيدين".