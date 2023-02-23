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"السيارات القديمة" حاضرة في ذكرى يوم التأسيس بـ"عروس البحر الأحمر"
ملاكها: تحكي عن حقبة زمنية غالية على القلوب
سجلت السيارات القديمة حضوراً في يوم التأسيس بمدينة جدة، إذ حرص ملاكها على المشاركة بها رافعين العلم السعودي، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمناسبة الوطنية، ومعتبرين أنها تحكي عن فترة زمنية تحكي عبق الماضي وشذاه.
وقال المشاركون من ملاك السيارات القديمة: "نحرص على حضورها في كل مناسبة وطنية ونعدها كنزاً غالياً على قلوبنا".
وأكدوا الإعجاب الكبير الذي تحظى به مركباتهم القديمة في كل مرة يشاركون بها باعتبارها تحكي عن حقبة زمنية غالية على القلوب.