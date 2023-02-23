"السيارات القديمة" حاضرة في ذكرى يوم التأسيس بـ"عروس البحر الأحمر"

سجلت السيارات القديمة حضوراً في يوم التأسيس بمدينة جدة، إذ حرص ملاكها على المشاركة بها رافعين العلم السعودي، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمناسبة الوطنية، ومعتبرين أنها تحكي عن فترة زمنية تحكي عبق الماضي وشذاه.