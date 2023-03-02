انطلاق مبادرة أنت الحياة التوعوية والتثقيفية والوقائية بجامعة المؤسس

وقدم في هذه المبادرة أكثر من 211 طالبة طب العديد من الأركان التثقيفية والتوعوية شملت أكثر من 14 موضوعًا متنوعًا تهم صحة المرأة، وقد تضمنت هذه المبادرة تقديم العديد من الخدمات الصحية والاستشارات الطبية المتخصصة بصحة المرأة، كما تم فيها عمل كشف وقائي مبكر على الفئات المستهدفة وتم التعامل مع الحالات بتحويلها إلى العيادات المختصة، وتهدف جامعة الملك عبدالعزيز من هذه المبادرة إلى تعزيز الصحة والوقاية المبكرة ورفع جودة الحياة للمرأة السعودية.