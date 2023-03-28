"تعليم شقراء" يُطلق مسابقة الصوت الندي في تلاوة القرآن بنسختها الـ 3

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء النسخة الثالثة من مسابقة الصوت الندي في تلاوة القرآن الكريم لطلاب التعليم بجميع مراحله وطلاب التعليم المستمر (الكبار).
وأكد "تعليم شقراء " أن المسابقة تجري وفق آلية ميسرة، إذ يرسل من يرغب في المشاركة مقطعًا صوتيًا متضمنًا تلاوته عن طريق الواتس أب، في موعد أقصاه: ١٤٤٤/٩/٩هـ، ومن ثم تفرز المشاركات وترسل إلى ثلاثة محكمين يرشحون عشرة متأهلين للنهائي، الذي سينفذ حضوريًا في وقت لاحق بأسلوب جديد في مثل هذه المسابقات.
يُشار إلى أن المسابقة تحظى برعاية من أوقاف عبدالله بن عبدالكريم البواردي رحمه الله.