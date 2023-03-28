"تعليم شقراء" يُطلق مسابقة الصوت الندي في تلاوة القرآن بنسختها الـ 3

وأكد "تعليم شقراء " أن المسابقة تجري وفق آلية ميسرة، إذ يرسل من يرغب في المشاركة مقطعًا صوتيًا متضمنًا تلاوته عن طريق الواتس أب، في موعد أقصاه: ١٤٤٤/٩/٩هـ، ومن ثم تفرز المشاركات وترسل إلى ثلاثة محكمين يرشحون عشرة متأهلين للنهائي، الذي سينفذ حضوريًا في وقت لاحق بأسلوب جديد في مثل هذه المسابقات.