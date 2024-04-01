عنيزة.. "تآلف" تنال "الأيزو" في إدارة الجودة

حصلت جمعية "تآلف" لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة IOS 9001:2015 تتويجًا لجهودها في تطبيق نظام الجودة، واستيفاء متطلباته، التي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة.
من جانبها، أوضحت مسؤولة الجودة بالجمعية ميعاد البدراني أن حصول الجمعية على هذه الشهادة العالمية يؤكد تطبيقها أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتبعة محليًّا ودوليًّا؛ ما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات.
وأضافت: نظام إدارة الجودة يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيدين بفاعلية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.
وأشارت البدراني إلى أن العمل الجاد لفريق الجمعية ومهنيته وموقفه الإيجابي كان له دور فعّال في تحقيق الأهداف المنشودة.. مهنئة منسوبي الجمعية بهذا الإنجاز الذي يُعتبر تتويجًا لجهودهم وعطائهم المستمر، وتعاونهم الدائم.
ويأتي تحقيق جمعية "تآلف" هذه الشهادة من خلال تبنيها سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية متوافقة مع أسس التحسين، وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفاعلية، بما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.