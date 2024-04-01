عنيزة.. "تآلف" تنال "الأيزو" في إدارة الجودة

حصلت جمعية "تآلف" لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة IOS 9001:2015 تتويجًا لجهودها في تطبيق نظام الجودة، واستيفاء متطلباته، التي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة.