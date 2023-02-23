برعاية "السيف".. جامعة شقراء تنظم معرض "يوم بدينا" بمناسبة يوم التأسيس

وتضمّن معرض "يوم بدينا" عددًا من اللوحات التاريخية التي تضم بعض التفاصيل عن تأسيس الدولة السعودية وعاصمتها الدرعية عام 850هـ، ورصدًا تاريخيًا لأبرز أمراء وأئمة وملوك الدولة السعودية، والمعالم التاريخية فيها مثل جبل طويق وعلاقته بالسعوديين شعبًا وقيادةً، كما تضمّن المعرض "السوق التراثي" والذي يضم عددًا من الأعمال الفنية والمنسوجات التراثية والحرف اليدوية يقدمها عدد من أعضاء بيت فناني الدوادمي، بالإضافة إلى حرفيين في أعمال النجارة والنسيج.