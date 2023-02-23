برعاية "السيف".. جامعة شقراء تنظم معرض "يوم بدينا" بمناسبة يوم التأسيس

احتفلت جامعة شقراء بذكرى "يوم التأسيس"، والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، من خلال تنظيم معرض تحت شعار "يوم بدينا" برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وحضور محافظ شقراء عادل البواردي، ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة وطلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات.
ويأتي احتفال الجامعة بهذه المناسبة الوطنية تعبيرًا عن الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار مرحلة تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- قبل أكثر من ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في عملية البناء والتوحيد والتنمية.
وتضمّن معرض "يوم بدينا" عددًا من اللوحات التاريخية التي تضم بعض التفاصيل عن تأسيس الدولة السعودية وعاصمتها الدرعية عام 850هـ، ورصدًا تاريخيًا لأبرز أمراء وأئمة وملوك الدولة السعودية، والمعالم التاريخية فيها مثل جبل طويق وعلاقته بالسعوديين شعبًا وقيادةً، كما تضمّن المعرض "السوق التراثي" والذي يضم عددًا من الأعمال الفنية والمنسوجات التراثية والحرف اليدوية يقدمها عدد من أعضاء بيت فناني الدوادمي، بالإضافة إلى حرفيين في أعمال النجارة والنسيج.
وشمل احتفال جامعة شقراء تقديم عدد من المواد المرئية التي تسلّط الضوء على أبرز معالم الدولة السعودية بدايةً من عهد الإمام محمد بن سعود منذ توليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية الأولى (1139هـ) وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة "المملكة العربية السعودية" (1319هـ).
وفتحت الجامعة المجال لحضور ومشاهدة محتويات المعرض لضيوف الجامعة وزوار المعرض من كل فئات المجتمع ومنسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس، فيما شهد المعرض إقبالًا مميزًا من أفراد المجتمع المحلي الذين اطلعوا خلاله على ما تم رصده من معالم وسيرة تزامنت مع ذكرى يوم التأسيس.