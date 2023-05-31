مدير "تعليم الطائف" يرعى حفل تكريم 825 طالبة متفوقة

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، اليوم الأربعاء، حفل تكريم 825 طالبة متفوقة من مدارس التعليم العام، والأهلي، وتحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، ومدارس التعليم المستمر، الحاصلات على نسبة 100%، من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" مها بنت طاهر الزايدي، ومديرة إدارة التوجيه الطلابي "بنات" أمل الخالدي، وقيادات تعليمية، وأمهات المكرمات، والطالبات المشاركات، في قاعة الخزامي.
وهنّأ المدير العام للتعليم، في كلمة مسجلة له الطالبات المتفوقات وأسرهن ومدارسهن وإدارة التعليم بهذا الإنجاز الذي حققته نخبة من الطالبات المتفوقات، وما قدمنه من تقدم تعليمي يفخر به الوطن والمجتمع السعودي.
وقال الدكتور "الشريف": هذا اليوم من أجمل الأيام، يوم التحدي والإصرار، يوم تكريم فئة النخبة في مدارسنا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة من ثمرات حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- في هذه البلاد المباركة، وحرص وزارة التعليم على تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المتعلمين، من شأن المتميزين منهم.
وأضاف: اليوم نشهد تكريم طالبات متفوقات، اجتهدن في التحصيل العلمي، وضربن أروع الأمثلة في الإنجاز والتفوق، نقف اليوم ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز في الحفل الذي تقيمه إدارة التوجيه الطلابي بتكريم ما يزيد على 800 طالبة متفوقة، اتجهت الاتجاه الصحيح، وتجاوزت العقبات، وأثبتت أن النجاح واجب وضرورة، لمن يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، الذي يستحق منا الكثير لتحقيق طموحه وآماله.
كرّمت بعد ذلك المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" الطالبات المتفوقات بالشهادات والهدايا، كما كرّمت المشاركات في الحفل من مديرات وموجهات طلابيات ومعلمات وطالبات، متمنيةً للجميع وللمتفوقات مزيدًا من العطاء والتقدم في رحلتهن القادمة.
احتوى برنامج الحفل على فقرات عديدة ومتميزة، شملت كلمة الطالبات المتفوقات، ومسيرتهن، وأناشيد وطنية وتفوق، بمشاركة مدرسة قيس بن العاصم للطفولة المبكرة، وابتدائية جميلة بنت الحارث، والابتدائية الرابعة والأربعين، وثانوية الصريرات، وثانوية السمو الأهلية، وثانوية الجيل الأهلية، ومتوسطة الشيماء.