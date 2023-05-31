مدير "تعليم الطائف" يرعى حفل تكريم 825 طالبة متفوقة

وقال الدكتور "الشريف": هذا اليوم من أجمل الأيام، يوم التحدي والإصرار، يوم تكريم فئة النخبة في مدارسنا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة من ثمرات حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- في هذه البلاد المباركة، وحرص وزارة التعليم على تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المتعلمين، من شأن المتميزين منهم.