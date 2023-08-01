جامعة شقراء تشارك في مهرجان "فلفل شقراء الثالث"

وشهد جناح الجامعة زيارة محافط شقراء عادل البواردي، والذي تعرف خلال الزيارة على أبرز الخدمات المقدمة في الجناح، وأهم البرامج والأنشطة التي يقدمها جناح الجامعة ومنها: خدمة الاستشارات القانونية، بالتعاون مع خبرات أكاديمية من منسوبي الجامعة، والعيادة الطبية، وكذلك خدمات فحص السكر وضغط الدم.