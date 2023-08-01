جامعة شقراء تشارك في مهرجان "فلفل شقراء الثالث"

تشارك جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، في فعاليات مهرجان "فلفل شقراء الثالث"، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 18 محرم الجاري.
وتشارك الجامعة بجناح يتضمن تقديم عدد من الخدمات الاستشارية والطبية لزوار المهرجان، بالإضافة إلى التعريف بالجامعة وآلية القبول في برامجها الأكاديمية.
واستقبلت العيادة الطبية بجناح الجامعة في يومها الأول أكثر من 70 مستفيدًا من الفحوصات والاستشارات الطبية.
وشهد جناح الجامعة زيارة محافط شقراء عادل البواردي، والذي تعرف خلال الزيارة على أبرز الخدمات المقدمة في الجناح، وأهم البرامج والأنشطة التي يقدمها جناح الجامعة ومنها: خدمة الاستشارات القانونية، بالتعاون مع خبرات أكاديمية من منسوبي الجامعة، والعيادة الطبية، وكذلك خدمات فحص السكر وضغط الدم.
كما يقدم جناح الجامعة استشارات صحية لزواره، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات الثقافية.
ويستمر جناح الجامعة في تقديم خدماته للزوار على مدى عشرة أيام، حتى ختام المهرجان، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعة في التخصصات الطبية والقانونية والإدارية.