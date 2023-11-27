الجهات المشاركة في "سباق الجري السنوي" بالخبر تنفّذ تجربة افتراضية استباقية.. السبت

وقدّم رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري السنوي "الدولي" بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، خلال زيارته لمدير شرطة محافظة الخبر العقيد جزاء المطيري، وبحضور مدير دوريات الأمن بالخبر العقيد عبدالسلام المطيري، شرحاً شاملاً عن تاريخ السباق والحدث العالمي المقبل والمتضمن مشاركة عدّائين على مستوى العالم، متطرقاً إلى بداياته قبل 28 سنة ومراحل تطوره من 2000 متسابق مشارك إلى 9000 مشارك ولا يزال في تصاعد.