الجهات المشاركة في "سباق الجري السنوي" بالخبر تنفّذ تجربة افتراضية استباقية.. السبت

وضعت الجهات الأمنية في محافظة الخبر خطة أمنية ميدانية للمتابعة والإشراف المباشر على فعاليات سباق الجري "الدولي" السنوي الـ25، الذي يقام برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، على كورنيش الخبر في 9 ديسمبر المقبل.
وقدّم رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري السنوي "الدولي" بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، خلال زيارته لمدير شرطة محافظة الخبر العقيد جزاء المطيري، وبحضور مدير دوريات الأمن بالخبر العقيد عبدالسلام المطيري، شرحاً شاملاً عن تاريخ السباق والحدث العالمي المقبل والمتضمن مشاركة عدّائين على مستوى العالم، متطرقاً إلى بداياته قبل 28 سنة ومراحل تطوره من 2000 متسابق مشارك إلى 9000 مشارك ولا يزال في تصاعد.
وبدوره، استعرض خليفة الضبيب، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، أهمية الدعم الأمني لإنجاح السباق، والاحتياج على مسار خط السباق والتنسيق الأمني مع مختلف الجهات؛ لضمان سلامة الجميع وتسهيل الحركة المرورية ومخطط المواقف والتجمعات والانطلاق من الكورنيش الجنوبي.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الفنية للسباق العدّاء الدولي عبدالله الجود، أهمية وجود ومشاركة العدّائين الدوليين من الجنسين، واستعرض الارتباط الدولي للحدث وأهمية وجوده في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الحديث عن جميع النقاط الخاصة بالسباق ومساره والمشاركين فيه، بمن فيهم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة.
وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على تنفيذ التجربة الميدانية الافتراضية للسباق يوم السبت المقبل بمشاركة جميع القطاعات ذات العلاقة، وبحضور جميع لجان السباق.