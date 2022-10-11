في أبها.. سكن عمال تحول إلى "معمل" لتحضير المأكولات لمطعم شهير في قبضة الأمانة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد عدة مخالفات، كان أبرزها عدم وجود رخصة، ومخالفة تجهيزات المبنى، وتدني مستوى النظافة العامة للموقع، ومخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة، وتخزين نحو 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت مجهزة لتوزيعها، حيث تم إتلاف كافة المواد الغذائية المضبوطة.