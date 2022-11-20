أكثر من 4200 زائر لـ 18 ركناً ضمن فعاليات التوعية باليوم العالمي للطفل الخديج

وبينت إدارة المستشفى أن الأركان المشاركة تمثلت في ركن الرضاعة الطبيعية وأهميتها، وركن التوليد وأمراض النساء، ويستعرض التعريف بالولادة المبكرة والحمل عالي الخطورة، وركن مركز إنعاش الطفل، وركن برنامج فحص السمع والقلب لحديثي الولادة، وركن الفحص المبكر لاعتلال شبكية العين، الذي يصيب الأطفال الخدج الذين يولدون قبل 37 أسبوعاً من الولادة، ويزن أقل من 1.5 كيلو، وركن وحدة العناية بالمواليد، بالإضافة إلى ركن العناية المركزة لحديثي الولادة من خلال العناية السريرية لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى عناية طبية مكثفة، وركن قسم التطعيمات بهدف لتثقيف عن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، وركن قسم التنفس الصناعي، وركن قسم التغذية من خلال التغذية الوريدية الكاملة وأهميتها، وركن قسم مكافحة العدوى، وركن قسم حماية المواليد من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لحماية الرضع، بالإضافة إلى ركن البرنامج الوطني للاضطراب التنموي والسلوكي والذي يشرح التطور النفسي للخدج والدعم النفسي لأولياء الأطفال الخدج وتطور اضطرابات الولادة عند الخدج واضطراب اللغة.