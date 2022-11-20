أكثر من 4200 زائر لـ 18 ركناً ضمن فعاليات التوعية باليوم العالمي للطفل الخديج

شهدت فعاليات الحملة التوعوية لليوم العالمي للطفل الخديج، والتي نظمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، واختتمت مساء السبت الماضي، إقبالاً تجاوز 4200 زائر، للاطلاع على محتويات 18 ركناً توعوياً في مجمع العثيم مول على مدى 5 أيام.
وأكدت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن الفعاليات كانت تهدف إلى رفع مستوى الوعي عن الولادة المبكرة وعن الأطفال الخدج، والتوعية بأهمية متابعة الحمل لتجنب الولادة المبكرة، وتثقيف الأهل حول ما يتعلق بالولادة المبكرة ومضاعفاتها، والتعريف بمراحل تطور ونمو الطفل الخديج وناقصي الوزن، بالإضافة إلى الرد على الاستشارات الطبية المتعلقة بمشاكل الولادة المبكرة والطفل الخديج، واستعراض جميع المضاعفات المتوقعة وسبل اكتشافها مبكرا لتقليل الإعاقات الحركية والذهنية، وتوضيح مدى أهمية متابعة الخدمات الصحية المساندة للطفل الخديج، وكذلك تعزيز دور الرعاية التنموية الفردية لحديثي الولادة والخدج، وإيضاح أهمية ودور التمريض ومختصي التغذية والتنفس والتطعيمات وفحوصات النظر والسمع وتشوهات القلب والأمراض الاستقلابية ومكافحة العدوى، وتقوية أهمية متابعة النمو والتطور العقلي والحسي للطفل الخديج.
وبينت إدارة المستشفى أن الأركان المشاركة تمثلت في ركن الرضاعة الطبيعية وأهميتها، وركن التوليد وأمراض النساء، ويستعرض التعريف بالولادة المبكرة والحمل عالي الخطورة، وركن مركز إنعاش الطفل، وركن برنامج فحص السمع والقلب لحديثي الولادة، وركن الفحص المبكر لاعتلال شبكية العين، الذي يصيب الأطفال الخدج الذين يولدون قبل 37 أسبوعاً من الولادة، ويزن أقل من 1.5 كيلو، وركن وحدة العناية بالمواليد، بالإضافة إلى ركن العناية المركزة لحديثي الولادة من خلال العناية السريرية لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى عناية طبية مكثفة، وركن قسم التطعيمات بهدف لتثقيف عن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، وركن قسم التنفس الصناعي، وركن قسم التغذية من خلال التغذية الوريدية الكاملة وأهميتها، وركن قسم مكافحة العدوى، وركن قسم حماية المواليد من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لحماية الرضع، بالإضافة إلى ركن البرنامج الوطني للاضطراب التنموي والسلوكي والذي يشرح التطور النفسي للخدج والدعم النفسي لأولياء الأطفال الخدج وتطور اضطرابات الولادة عند الخدج واضطراب اللغة.