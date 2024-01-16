"بن عليان": هذه أهم الفعاليات لمبتوري الأطراف.. و900 مصاب استفادوا من "بتور"

أوضح المدير العام لجمعية بتور "جمعية رعاية مبتوري الأطراف"، بدر بن عليان، أن جمعية بتور تقدم برامج متخصصة ونوعية، وتستهدف بشكل أساسي فاقدي الأطراف.
وأضاف "بن عليان" خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” أن الجمعية متخصصة في كل ما يخدم فاقدي الأطراف من احتياجه إلى الأطراف الصناعية وبرامج وجلسات تأهيل، بالإضافة إلى الدعم النفسي والأسري، مشيرًا إلى أنه تم استفادة 900 مريض على مستوى المملكة.
وأبان أن هناك تواصلًا من قبل المستشفيات ومراكز التأهيل لتزويدنا بفاقدي الأطراف لتقديم الدعم النفسي، والعلاج بالترفيه ودعم الأقران بعد البتر.
وأشار إلى أن السبب الأكبر لبتر الأطراف هو بسبب أمراض الدم والسكري، مما أدى إلى تواصل عيادات علاج القدم السكري مع الجمعية بشكل كبير للتعاون والشراكة في كيفية الحد من البتر من خلال التوعية والتثقيف والوقاية.
وأكد إلى أن ممارسة الرياضة مهم جدًا لمبتوري الأطراف، وذلك لأجل معايير الترشيح في توفير الأطراف الصناعية، مبينًا أن توفير الطرف الصناعي يتوقف على التغذية السليمة والجهد البدني ومستوى قياس الوزن.