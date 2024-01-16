"بن عليان": هذه أهم الفعاليات لمبتوري الأطراف.. و900 مصاب استفادوا من "بتور"

وأضاف "بن عليان" خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” أن الجمعية متخصصة في كل ما يخدم فاقدي الأطراف من احتياجه إلى الأطراف الصناعية وبرامج وجلسات تأهيل، بالإضافة إلى الدعم النفسي والأسري، مشيرًا إلى أنه تم استفادة 900 مريض على مستوى المملكة.