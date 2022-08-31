أمير تبوك يطّلع على تقرير مفصل عن أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة

اطّلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن أعمال فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وما يقدّم من خدمات وبرامج ومبادرات للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي.
وأثنى أمير المنطقة، خلال اللقاء، على جهود جميع العاملين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة.
وأشاد بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.
من جهته، أعرب منيف الحربي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه لفرع الوزارة للقيام بدوره على أكمل وجه.