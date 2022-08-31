أمير تبوك يطّلع على تقرير مفصل عن أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة

اطّلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن أعمال فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وما يقدّم من خدمات وبرامج ومبادرات للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.