‏ ‏محافظ حفر الباطن يرعى حفل تكريمهم.. "المتقاعدون": خدمتنا للوطن شرف وفخر واعتزاز

‏رعى ‏محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود مساء أمس الاثنين الحفل الذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات، والذي يأتي تحت شعار ”شكرًا لعطائكم”، وذلك في قاعة الحمراء للاحتفالات. ‏وأكد مدير تعليم حفرالباطن محمد بن علي القحطاني خلال كلمته أن هذا التكريم يعد وفاءً وعرفانًا بالجميل وتقديرًا لجهودكم الكبيرة في نجاح المسيرة التعليمية بالمحافظة خلال عقود من الزمن وجدنا منكم التفاني والإخلاص في العمل مقدمين مصلحة الوطن وخدمة المجتمع على أنفسهم.