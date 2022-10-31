‏ ‏محافظ حفر الباطن يرعى حفل تكريمهم.. "المتقاعدون": خدمتنا للوطن شرف وفخر واعتزاز

رعى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود مساء أمس الاثنين الحفل الذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات، والذي يأتي تحت شعار ”شكرًا لعطائكم”، وذلك في قاعة الحمراء للاحتفالات. وأكد مدير تعليم حفرالباطن محمد بن علي القحطاني خلال كلمته أن هذا التكريم يعد وفاءً وعرفانًا بالجميل وتقديرًا لجهودكم الكبيرة في نجاح المسيرة التعليمية بالمحافظة خلال عقود من الزمن وجدنا منكم التفاني والإخلاص في العمل مقدمين مصلحة الوطن وخدمة المجتمع على أنفسهم.
عبّر المتقاعدون بدورهم في كلمتهم التي ألقاها نيابةً عنهم عايد لصف العنزي عن سعادتهم بهذا التكريم، مشيرين إلى أن خدمتهم للوطن هي شرف وفخر واعتزاز لهم، معبّرين عن شكرهم للأمير منصور بن محمد، وإلى مدير التعليم وكل العاملين في الميدان التربوي وكل من أسهم في هذا التكريم، وتضمنت فقرات الحفل قصيدة شعرية وأوبريت. وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ حفرالباطن المتقاعدين والمتقاعدات.
كما تسلّم هدية تذكارية، ثم التقطت الصور الجماعية مع سموه بهذه المناسبة.