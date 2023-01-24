"سراة عبيدة" تحتفي بـ"اليوم العالمي للتعليم"

احتفت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات"، الثلاثاء، بـ"اليوم العالمي للتعليم" تحت شعار: "لا بد من جعل التعليم أولوية للتنمية".
وتسعى إدارة تعليم سراة عبيدة إلى مشاركة المجتمع الدولي بالاحتفال بهذا اليوم، الذي يوافق 24 يناير من كل عام؛ عرفانًا بمكانته الكبيرة في تقدم الشعوب ونهضة الأمم، وتقديرًا للمدرسة ومكوناتها البشرية ومخرجاتها النوعية.
ونظم حفل خطابي على مسرح الإدارة، بهذه المناسبة، وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، خلال كلمته؛ أن التعليم يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- حيث يوليان التعليم جُلّ عنايتهم ويدعمانه بسخاء على كل الأصعدة؛ إيمانًا منهما رعاهما الله بأهمية التعليم في الارتقاء بالوطن والمواطن على حدٍّ سواء.
وقال "العلكمي": إن إدارة التعليم بسراة عبيدة حرصت على الاحتفاء بهذه المناسبة، وتم توجيه مكاتب التعليم والمدارس لهذا؛ لإبراز أهمية العلم والتعليم، وتقديرًا للمُنجزات التعليمية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، والتعريف بجهود وزارة التعليم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في النظام التعليمي، بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، وينسجم مع التوجهات الوطنية والعالمية وإبراز البرامج والمبادرات؛ لتحقيق مستهدفات التعليم وفق الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
ثم توالت فقرات الحفل، وقدّم الطالب أحمد آل محيا، مشاركة بهذه المناسبة، وجّه من خلالها شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه من جهود مميزة للرقيّ بالعملية التعليمية.
بعد ذلك قدم أستاذ الإعلام المُشارك بجامعة الملك خالد، الدكتور عبدالله آل مرعي، محاضرة بعنوان "أثر التعليم في تنمية الشعوب وتطور الأمم وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في بناء منظومة التعليم وتطوره".
وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم، المشاركين، وسُلمت لهم شهادات الشكر والتقدير.