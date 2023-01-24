"سراة عبيدة" تحتفي بـ"اليوم العالمي للتعليم"

ونظم حفل خطابي على مسرح الإدارة، بهذه المناسبة، وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، خلال كلمته؛ أن التعليم يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- حيث يوليان التعليم جُلّ عنايتهم ويدعمانه بسخاء على كل الأصعدة؛ إيمانًا منهما رعاهما الله بأهمية التعليم في الارتقاء بالوطن والمواطن على حدٍّ سواء.