بمشاركة الأهالي.. بدء الاستعدادات التحضيرية لاحتفالات العيد بالزلفي

يُشار إلى أن اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات والتي يرأسها محافظ الزلفي وتضم في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية والبلدية والقطاعات الأمنية والتعليم وأعضاء من المجلس المحلي واللجنة الثقافية والمواطنين، ومن أبرز مهامها الإشراف على برامج الاحتفالات والمناسبات والمهرجانات والعمل على تسخير سائر الإمكانات لتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.