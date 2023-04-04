بمشاركة الأهالي.. بدء الاستعدادات التحضيرية لاحتفالات العيد بالزلفي

رأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اجتماعات اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات التحضيرية لاحتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وستبدأ الاحتفالات من ليلة العيد وتستمر إلى ثلاثة أيام يتخللها العروض الفلكلورية والمسابقات والفعاليّات الترفيهية والشبابية والفنية.
وشدد محافظ الزلفي خلال الاجتماعات على أهمية تكامل الاستعدادات وتضافر الجهود مع سائر القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاح الاحتفالات وإدخال البهجة والفرح على سكان المحافظة وزوارها والاستفادة من الحدائق والمتنزهات والمواقع في تلبية جميع احتياجات أفراد العائلة وتوفير جميع الخدمات في مواقع الفعاليّات.
واستعرض رئيس بلدية المحافظة مطلق بن ناصر الحثلان برنامج الاحتفالات المقترح والذي شارك في إعداده الأهالي عبر رابط إلكتروني أعلنت عنه البلدية في موقعها عبّر من خلاله المواطنون عن أفكارهم ورغباتهم في أول تجربة تفاعليّة تعزز من آلية التواصل والمشاركة المجتمعية.
يُشار إلى أن اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات والتي يرأسها محافظ الزلفي وتضم في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية والبلدية والقطاعات الأمنية والتعليم وأعضاء من المجلس المحلي واللجنة الثقافية والمواطنين، ومن أبرز مهامها الإشراف على برامج الاحتفالات والمناسبات والمهرجانات والعمل على تسخير سائر الإمكانات لتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.