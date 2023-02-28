بحضور "الغامدي".. "وقاء" يحتفي بيوم التأسيس

احتفى مركز "وقاء" مساء أمس الأول الأحد بذكرى يوم التأسيس السعودي الذي يوافق 22 فبراير من كل عام تحت شعار "يوم بدينا"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي ورؤساء القطاعات ومنسوبي ومنسوبات المركز.
وتضمن الاحتفال عرضًا للخيل العربية الأصيلة تعزيزًا لأصالة وعراقة الخيل العربية، وعرضًا للصقور تأكيدًا للإرث العربي العريق.
من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي للمركز، أن يوم التأسيس نستذكر فيه بكل فخرٍ تاريخ المملكة الممتد لثلاثة قرون، ونستحضر الاعتزاز بالعمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، مرورًا بتأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله ـ رحمه الله ـ، وحتى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المشاركة من منطلق الحس الوطني لدى مركز وقاء، بمناسبة هذا اليوم الغالي على كل فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي وهي ضمن الأنشطة الثقافية المتواصلة التي ينفذها المركز في المناسبات المختلفة.