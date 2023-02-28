بحضور "الغامدي".. "وقاء" يحتفي بيوم التأسيس

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي للمركز، أن يوم التأسيس نستذكر فيه بكل فخرٍ تاريخ المملكة الممتد لثلاثة قرون، ونستحضر الاعتزاز بالعمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، مرورًا بتأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله ـ رحمه الله ـ، وحتى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.