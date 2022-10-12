الطائف.. تدشين حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمستشفى أم الدوم العام

دشنت إدارة مستشفى أم الدوم العام حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي 2022م، حيث جهّز المستشفى ركنًا خاصًا في الصالة الرئيسية بالمستشفى، وتم فيه عرض فيديو تعريفي عن الحملة، وكذلك توزيع بعض المنشورات التثقيفية الخاصة بها التي تساعد على رفع مستوى الوعي.