الطائف.. تدشين حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمستشفى أم الدوم العام

دشنت إدارة مستشفى أم الدوم العام حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي 2022م، حيث جهّز المستشفى ركنًا خاصًا في الصالة الرئيسية بالمستشفى، وتم فيه عرض فيديو تعريفي عن الحملة، وكذلك توزيع بعض المنشورات التثقيفية الخاصة بها التي تساعد على رفع مستوى الوعي.
وتستهدف الحملة الأطفال والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والعاملين في المجال الصحي.
يُذكر أن الإنفلونزا عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر وتهاجم الجهاز التنفسي؛ حيث يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين.