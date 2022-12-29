"بيئة العاصمة المقدسة" يشارك في مبادرات التشجير في الشعيبة وبحرة

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ممثلًا بقسم البيئة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في أعمال التشجير ببعض المدارس الحكومية في مركز الشعيبة، بالتعاون مع مكتب تعليم بحرة، وبحضور رئيس مركز الشعيبة ومشاركة الطلاب والمعلمين في تشجير عدد من المدارس التابعة لمركز الشعيبة، وكذلك تم تشجير مستوصف صحي الخضراء التابع لمركز الشعيبة بمشاركة منسوبي المركز.