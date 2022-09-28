"التنمية الاجتماعية" بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني 92

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، باليوم الوطني الثاني والتسعين.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، وقيادات ومشرفي فرع الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها من قطاع التنمية والعمل والعمليات وعدد من الجهات الخارجية ورؤساء مجالس القطاع غير الربحي.
وشهد حفل قطاع التنمية بالمدينة المنورة، في اليوم الوطني، أركانًا تعريفية رقمية موحدة بشاشات مدون عليها إنجازات وإحصائيات وعمل إدارات القطاع في كل مكاتب الضمان ومراكز التنمية الاجتماعية والفروع الإيوائية.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه آيات عطرة من القرآن الكريم، ومن ثم عرض كلمة باليوم الوطني لمدير عام فرع الوزارة والمساعدين ومشرفي القطاع بالمنطقة، ثم قصيدة وطنية ألقاها أحد منسوبي قطاع التنمية.
ثم رسالة من خارج الوطن لأحد قيادات فرع الوزارة، وعرض قصة نجاح لأحد الشباب المتمكنين بالمنطقة، وعرض فيلم وثائقي للوطن تم تصميمه خاصة لهذه الاحتفالية عرض منجزات القطاع لعام 2021.
واستعرض الحفل مبادرة غراس التنمية الاجتماعية، وعروض فرقة استعراضية للأطفال، قبل أن يختتم بالعرضة السعودية.
وفي الختام تقدم "الصاعدي" بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الاحتفالية بقيادة المساعد لقطاع التنمية عبير أبوربعية، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الحكيمة.