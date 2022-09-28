"التنمية الاجتماعية" بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني 92

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه آيات عطرة من القرآن الكريم، ومن ثم عرض كلمة باليوم الوطني لمدير عام فرع الوزارة والمساعدين ومشرفي القطاع بالمنطقة، ثم قصيدة وطنية ألقاها أحد منسوبي قطاع التنمية.