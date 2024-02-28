محافظ الخرج ووزير الصناعة والثروة المعدنية يكرمان المراعي لرعايتها منتدى الخرج الصناعي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، كَرَّمَ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، شركة المراعي مساء الاثنين لرعايتها معرض ومنتدى الخرج الصناعي.
وفي كلمة لسموه في افتتاح أعمال المنتدى ثمّن حفظه الله ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بتطوير القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمنتدى الخرج الصناعي.
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، في كلمته أن محافظة الخرج تُعد من المناطق المهمة على خريطة الصناعة الوطنية، وشهدت نهضة زراعية مميزة، جعلتها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي، وموطنًا لتكتل كبرى الشركات الزراعية مثل شركة المراعي فضلاً عن احتضانها لمعهد الصناعات الغذائية.
وأضاف أن المدينة الصناعية بالخرج تشكل بيئة مثالية لجذب الاستثمارات، وتعد من المدن الصناعية المميزة، إذ تحتضن قرابة 500 مصنع، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 5 مليارات ريال، وتضم عددًا من الأنشطة الصناعية المختلفة كصناعة الأغذية والصناعات الدوائية، والكيماويات والطاقة المتجددة، والمعادن، والآلات، والمعدات.
وتأتي مشاركة ورعاية المراعي لمعرض ومنتدى الخرج الصناعي انطلاقًا من دورها الاستراتيجي في دعم الصناعة الوطنية كأكبر شركة صناعة أغذية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.