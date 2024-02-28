محافظ الخرج ووزير الصناعة والثروة المعدنية يكرمان المراعي لرعايتها منتدى الخرج الصناعي

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، في كلمته أن محافظة الخرج تُعد من المناطق المهمة على خريطة الصناعة الوطنية، وشهدت نهضة زراعية مميزة، جعلتها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي، وموطنًا لتكتل كبرى الشركات الزراعية مثل شركة المراعي فضلاً عن احتضانها لمعهد الصناعات الغذائية.