أمير منطقة تبوك يدشّن حملة "عليكم بسنتي" التوعوية

واستمع إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان أهمية سنّة النبي صلى الله عليه وسلم، وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وأثرها في نفوس المجتمع، وتستمر لمدة 6 أشهر، تستهدف خلالها كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل، وغيرها من الوسائل التوعوية.