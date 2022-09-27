"الصحة" و"ملكية العلا" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز خدمات الرعاية بالمحافظة

وستسهم اتفاقية التعاون، في تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة ضمن "رؤية العلا" مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية، ومنها القطاع الصحي، لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع بالشراكة مع أهالي وسكان العلا، وذلك في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات؛ بهدف تحويل العلا إلى وجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، إضافة إلى أن تكون العلا وجهة مثالية للمعيشة والعمل.