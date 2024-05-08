أمانة جدة تشارك في حملة السكتة الدماغية للتوعية بأخطار الجلطات وأعراضها

يأتي ذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأخطار الجلطات وأعراضها، وللحدّ من انتشار الأمراض الدماغية، وذلك ضمن جهود الأمانة في المسؤولية المجتمعية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.