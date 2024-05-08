أمانة جدة تشارك في حملة السكتة الدماغية للتوعية بأخطار الجلطات وأعراضها

شاركت أمانة محافظة جدة ضمن مبادرة "الحملة التوعوية بالسكتة الدماغية" بالتعاون مع إحدى الكليات الصحية الأهلية بجدة.
يأتي ذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأخطار الجلطات وأعراضها، وللحدّ من انتشار الأمراض الدماغية، وذلك ضمن جهود الأمانة في المسؤولية المجتمعية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بالأمانة "م. هتان بن هاشم حمودة"، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة بالتوعية الصحية بمشاركة وتعاون مع كلية فقيه الطبية؛ لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية والعادات السليمة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم.
يذكر أن أمانة جدة ساهمت في عدد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية مع الكليات والجامعات ومؤسسات المجتمع الربحية وغير الربحية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي.