"بر العارضة" تصرف الكفالة الشهرية لـ682 أسرة بتكلفة 296650 ريالًا

ويعد مشروع الكفالة الشهرية أحد أهم مشاريع الجمعية المستمرة الذي يتم صرفه شهرياً للأسر الأشد حاجة, من أيتام وفقراء معدمي الدخل وكبار السن والعاجزين بحيث يتم صرف المشروع عبر إرسال أكواد صرف على جوالات المستفيدين ويصرفونها عبر متسودع المواد الغذائية من خلال نظام إلكتروني يضمن سلامة عمليات الصرف ويسهل على المستفيد دون عناء مراجعة الجمعية.